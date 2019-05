中國新城市增持Maggie and Rose股權

中國新城市(01321)、眾安房產(00672)公布,附屬公司眾安教育與8名個人賣方訂立購股協議,以收購Maggie and Rose Limited約31.56%已發行股本,代價為884萬英鎊(約9,080萬港元)。



訂立購股協議前,中國新城市透過附屬公司已於2018年收購Maggie and Rose Limited的19.95%股權,並實際持有其已發行股本約14.96%。緊隨收購完成後,將實際持有共約46.52%股本。



Maggie and Rose Limited為於2007年在英格蘭及威爾斯根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的有限公司。其透過附屬公司擁有及經營英格蘭及威爾斯Maggie and Rose品牌的託兒所、學齡前兒童教育計劃及父母及其子女的私人家庭會所。



