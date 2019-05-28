貿戰升級：大摩再削恒指明年中目標至28000點

摩根士丹利5月中才將恒生指數明年6月底基本目標降至30,800點，最新發表的報告再「踩多腳」，進一步將目標削至28,000點。該行半個月內兩度下調恒指目標，主要基於全球貿易緊張關係情況持續，並維持建議減持中、港股票。



同時，大摩將國企指數明年6月底基本目標，由11,700點下調至10,720點。



隨着貿易緊張局勢持續，市盈率倍數有上升風險，大摩重申對近期亞洲新興市場股票的謹慎態度。對於亞洲市場投資者，建議繼續減少於中國及香港的投資，並轉而投資日本、澳洲及印度。



該行指，日本近期的公司管治改革，利好企業的平均股東權益回報率(ROE)有結構性改善，另現時日本的回購金額重返2006年初以來高水平，東證股價指數的預期平均股息率有3.7%，但估值較環球股市低。



大摩又稱，美國最近將中國電訊設備及手機巨企華為列入黑名單，報道料或將擴大至其他中國企業。這些非關稅措施已對供應鏈造成嚴重破壞，對有關企業、供應商及客戶皆有所影響。



另一方面，該行較看好能源、原材料、房地產和公用板塊。



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