新股專輯：中煙香港今起招股

中煙國際(香港)(06055)周二起至周五(31日)招股，每股招股價介乎3.88至4.88港元，每手1,000股，入場費4,929.18元，將於6月12日掛牌。中金及招商證券國際為聯席保薦人。



該公司是次發行1.6667億股新股，最多集資8.13億元，集資所得約45%用於投資和收購；約20%用於支持業務持續發展；約10%用於一般營運資金；約5%用於改善業務資源管理及優化經營管理。



上市後，中國煙草總公司仍為公司最大股東，持股比例達75%。



中煙香港經營的4大獨家業務，包括煙草類產品進出口業務、捲煙出口，以及包括加熱煙等新型煙草製品的出口。



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