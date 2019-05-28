四叔退休：對香港經濟前景保持信心

「四叔」李兆基正式宣告退休，卸任恒基系主席。他於退任前接受彭博社訪問時稱，對香港樓市前景較為樂觀，對香港經濟前景保持信心。



他表示，目前市場對房屋的需求仍非常龐大，主要由於利率長期偏低，加上華人都喜歡自置居所，投資都偏向「買磚頭」。而香港與內地的緊密聯繫是另一個利好樓市的因素。



對於香港經濟，他表示，香港仍具有良好的營商環境，稅制簡單而稅率有吸引力。法制完善，人才集中，亦能保持國際金融中心的優勢。



他又語重心長地說，「我年輕的時候，經歷戰亂和動盪。當時的生活很困難，環境惡劣，我也生存過來，繼續發展我的事業。相對來說，香港目前已是天堂，我真的沒有什麼恐懼和擔心。」



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