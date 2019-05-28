四叔退休：小股東不擔心恒地股價下跌

恒基地產(00012)小股東高先生表示，有留意四叔李兆基退休的新聞，不擔心他退休公司股價會下跌，「李嘉誠都退休，都係咁啦。人總有退休的一日，唔能夠做到老」。



另外，小股東辛先生指，「其實都應該畀佢休息，都91歲」，他表示，自己做了恒地股東僅幾年，買恒地是因為四叔是偶像。



不願出鏡的恒地小股東楊先生表示，剛買恒地股份便來「見識吓」。他買恒地是因為看重該公司舊區重建項目「特別多地盤」和農地儲備充裕。他又認為「四叔」李兆基交棒「好有程序」，「兩個仔(李家傑和李家誠)做咗依個位廿幾年，又係個大機構，交替後企業文化應該唔會有大改變」。



楊先生又稱，持有恒地旗下中華煤氣(00003)的時間更長，笑言「少少發達」，指煤氣公司在中港兩地經營公用事業業務穩定，其服務「愈嚟愈多人用」。儘管煤氣股價已經漲至券商分析師普遍喊貴的水平，也無意沽售。



股東陳先生則表示，「沙士」之後一直持有恒地，中華煤氣更是「8、9蚊一手嘅時候已經開始揸」。他認為恒地派息雖然少，但業務穩陣，「唔會做埋啲無厘頭嘅嘢」。儘管他有少許憂慮四叔兩子李家傑和李家誠聯席掌舵後或有分歧，而且可能要花時間讓基金有信心，但相信「四叔依家都睇得住」。

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