【港股收市】恒指升102點　騰訊止跌　車股強

港股先跌後升，恒生指數早段跌58點後一度倒升202點，高見27,490點；惟逼近27,500關再遇阻，收市報27,390點，升102點或0.38%。國企指數收報10,416點，升13點或0.13%。受基金換貨帶動，主板全日成交增至1,265億港元。



港股通(滬)錄逾22億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額397.83億元。港股通(深)錄逾8億元淨流入，餘額411.46億元。



MSCI周二收市後上調A股納入因子，多隻港股的權重或因而被攤薄。騰訊反彈2.6%後回吐，收報325.6元，升0.5%，結束8連跌走勢。中國移動及工商銀行跌1.5%及1%；建設銀行跌0.3%。至於權重增加的美團點評及李寧則上升0.5%及1.1%。



另外，維他奶獲納入MSCI香港指數收市後生效，股價曾創42.05元新高，收報41.45元，升5.3%，成交達20.9億元。



內地推出措施刺激汽車消費，相關股份炒上。吉利汽車收市飆4.6%，是表現最佳藍籌。廣汽集團升6.4%；比亞迪股份升4.2%；長城汽車升3.9%，是表現最佳幾隻國指成分股；華晨中國及北京汽車升5.2%及5.3%。



內媒報道，廣東省委辦公廳、廣東省政府辦公廳推出完善促進消費體制機制實施方案，尤其針對汽車消費優化升級。方案包括逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，擴大准買規模，其他地區城市不得再出台汽車限購規定。



其他藍籌股個別發展，中國生物製藥及舜宇光學表現較佳，收市升3.2%及3%。重磅股友邦保險升2.3%撐市，貢獻恒指63點；香港交易所升2.1%。公用股回吐，中華煤氣及中電控股收跌2.6%及1.9%，是表現最差兩隻藍籌。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，港股RSI相對強弱指數，最近處於超賣水平，恒指有可能出現超賣後的技術性反彈。不過，若港股短期內未能企穩27,300點水平，有機會下試26,000點。



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