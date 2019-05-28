A股快報：滬綜指升0.61%　險守2900關

國際指數公司MSCI明晟A股擴容第一階段新納個股名單，在周二(28日)收市後生效。內地股市衝高回落，臨近尾市雖再有炒作，惟三大指數收市升不足1%。



滬綜指險守2,900點關，曾升1.09%，高見2,924點，收報2,909點，升17點或0.61%；深成指亦重上9,000點，收升55點或0.62%，報9,035點；創業板指亦升穿1,500點，升13點或0.89%，報1,505點。



滬指成交2,272.54億元人民幣(下同)，深指成交2,722.73億元。滬股通餘額460.68億元，淨流入逾59億元；深股通餘額504.41億元，淨流入逾15億元。



開發區及農林牧漁股升逾2%；食品及綜合企業股升逾1%；金融股升0.6%。環保、塑料製品、有色金屬、電器、鋼鐵及石油股分別跌0.3至0.5%。



酒股向好，伊力特、金種子酒及貴州茅台升約1%。內媒報道，貴州茅台取消周三(29日)的晚宴，據悉，為股東大會近10年首次取消，業內人士估計或因參加人數超預期有關，而公司預計今年參加股東大會的股東人數多逾2,400人。



內房股揚升，萬科、華夏幸福及北京城建升逾2%。



豬肉概念股做好，傲農生物漲停；新五豐升逾8%；正邦科技升逾7%。



車股有炒作，長城汽車飆逾5%；上汽集團漲逾4%；廣汽集團升逾3%。廣東省政府近日出台《廣東省完善促進消費體制機制實施方案》提出，擬逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號和競拍指標，其他地市不得再出台汽車限購規定。



科創板微芯生物、安集科技及天准科技首批3家科創板企業上會，影子股蘇州高新、大眾公用、江蘇國信及華立股份升停板。



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