【即市分析】細價股爆煲有迹可尋　你有冇坐中地雷？

東方產經專欄作者桃桃：近期大市氣氛轉差，部分細價股更似乎出現洗倉潮。以「大麻概念股」三愛健康(01889)為例，集團收到聯交所通知，指其營運水平未能維持或要停牌，拖累其股價昨日(27日)急挫八成半，成為「仙股」，收市報0.041元。



事實上，自4月底以來，港股市場已有多隻個股出現跳崖式暴跌，富匯建築控股(01034)曾於4月25日單日急跌82%；四川能投發展(01713)亦於5月14日暴挫近五成；半新股嘉藝控股(01025)翌日亦急挫75%，而百信國際(00574)於上周一單日暴跌54%。再加埋今次三愛健康，短短個多月時間至少有5隻股份表演高台跳水，令市場憂慮細價股暴跌會否成為新常態。



綜觀呢啲暴跌股有4個明顯特徵。其一是大股東合計持股比例高，例如在2月28日以0.98元掛牌的嘉藝，上市後兩周就被證監「點名」指其股權集中，20名股東一共控制4.8億股，佔整體股本93%，僅有7%股份在市場上流通。



其二是股價走勢波動幅度大，且部分個股現價較上市價均有較大升幅。如嘉藝上市後股價反覆向上，本月初高見5.28元，較招股價高4.3倍。第三個特徵是市值小，股價低；而第四則是成交相對淡靜。



港股市場曾於2017年爆發一輪細價股「股災」，迫使監管部門出手打壓。不過，由今年情況所見，似乎未能完全遏止呢啲情況發生，投資者應打醒十二分精神，睇清楚股價升勢背後的原因，以免墮入高位接火棒的陷阱，得不償失！

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