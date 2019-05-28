四叔退休：業務如健康發展　冀派息政策不變

即將上任恒基地產(00012)聯席主席的李家誠表示，如果業務每年健康發展，希望派息和紅股政策不變。台下股東一輪掌聲後，他補充「當然要睇嗰年業績」。



被問到聯席主席的安排會維持多久，李家誠表示與兄長李家傑之間的分工已經實行了很多年，「Peter(李家傑)好熟悉內地業務，我亦好了解香港業務，變咗公司同事習慣咗依個模式，我同佢一向好多溝通，互相尊重，互相信任」。



副主席林高演表示，「四叔」兩位公子已經過多年訓練，李家傑已加入公司34年，李家誠亦有26年，對於分工和公司運作非常熟悉，所以「四叔」放心交棒。



他又指，暫時沒有計劃把旗下地產項目打包做房託基金(REIT)，又謂恒地不同內地發展商，集團主力地產發展，旗下項目管理服務之形象很重要。



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