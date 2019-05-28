【即市分析】手機設備股幾時撈得貨？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰持續，不同板塊就有唔同的表現。好似經過華為事件後，市場就憧憬內地將加快轉用國產晶片，中央亦會進一步加速對內地晶片業之發展(財政部日前公布予集成電路設計及軟件企業稅務優惠)，計劃將其美國預托證券股份(ADR)從紐約證券交易所退市的中芯國際(00981)，昨日(周一)股價急升一成，逆市呈強。(半導體板塊表現：https://bit.ly/2gX2WfH )



另一方面，美國聯同其他同盟國一齊出招，且無論軟件定硬件方面都全面封殺華為。最近SD卡協會及WiFi聯盟皆響應封殺，已分別暫時禁止華為參與組織活動，以及撤銷華為的會員資格，中國面對這些無理的措施，亦難以招架，只得捱打，一時間難以找到替代品。由於產業供應鍊重塑需時，難怪近期手機設備股如此不濟(資訊器材板塊追蹤：https://bit.ly/2AOpytG )



睇番一向鑊氣較濃的兩隻藍籌手機設備股舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)，股價已回落至年初的起步位。通達集團(00698)股價更已破底而下。



從基本面睇，中國牌面略遜一籌，相關股份要大反撲，暫時難以找到充分理由。以瑞聲為例，主要客戶蘋果公司在中國業務，市場自然擔心佢會成為中國反制的犧牲品，其股價短期正考驗40元支持，若失守跌勢必加劇，即使往績市盈率落到去11倍的吸引水平，但尚未反映今年的行業景氣急速轉壞，故還是不宜沾手。



至於舜宇股價技術走勢更弱，MACD熊叉擴闊，往績市盈率25倍，論估值唔算吸引，撈貨可免則免，反而可以逢反彈留意淡倉部署。

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