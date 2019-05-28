四叔退休：寄語年輕人要努力儲「第一桶金」　再「錢搵錢」

將卸任恒基地產(00012)主席的「四叔」李兆基接受外電訪問表示，一直認為年輕人是要幫忙的，對他們有幾點提議，第一，要刻苦耐勞，勤奮勉力，所謂「吃得苦中苦，方為人上人」；第二，男的最怕入錯行，女的最怕嫁錯郎；第三，經濟未定，不宜早婚；第四，要努力儲「第一桶金」，要懂得「錢搵錢」。



四叔指，其實致富與置業沒有直接關係，不必被一個物業困住自己的夢想；若能學懂理財，量入為出，這樣財富才可以積聚。



四叔累積了大量財富，他認為，「只懂賺錢不算是成功，還要懂得使錢」。他指，一生實在很幸運，上天對自己好好，能夠有機會發展事業；本身沒有甚麼專長，專長就是工作。



他續稱，除懂賺錢外，還要懂得使錢才算成功，而使錢最好的方法，就是做慈善工作；中國歷代聖賢所推崇的「上善若水，厚德載物」，是本身希望達到的境界。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm