四叔退休：一生懷念「三劍俠」創業日子

「四叔」李兆基接受外電訪問表示，如果時光真的能倒流，很希望重溫當年與郭得勝，馮景禧組成「三劍俠」，一同經營事業的年代。那時候，三人各展所長，分工合作，亦師亦友，相處甚歡，有問題、困難一起討論，一起解決，一起承擔。



他指，郭是我認識最勤力的人，他幾乎每一天都會落地盤視察；馮的人脈廣闊，而且見多識廣，最適合做金融方面的工作，至於本身的專長就是賣樓，判斷一幅地皮興建樓盤是否有潛力。和他們兩位拍檔，除了事業成功的滿足感，那份濃厚的情誼，一生人都在懷念。三人的合作後來因各種原因沒有做下去，真的可惜！



後來的日子，李兆基獨自創業打拼。他因而常說，兩個兒子相當幸運，他們多年來可以有商有量，互相提點；所謂「一人計短，二人計長」，比當年自己一個人創辦和發展恒基，是容易得多。



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