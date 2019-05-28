四叔退休：為兒子留下錦囊　睇好商廈前景

「四叔」李兆基退任恒基系主席，留任恒基地產(00012)執行董事，市場期待於恒基股東周年大會上「四叔」的贈言，可惜因為喉嚨不適，要由身旁的兩名兒子李家傑、李家誠及副主席林高演代言。



大家當然關心香港樓市問題，李家誠引述四叔留下的錦囊稱，內地及海外企業對寫字樓需求大，睇好商廈前景；而利率偏低，且單位供應不多，對樓市有支持，看不見樓價有大幅下調的空間，預料樓市將平穩發展。被問到年輕人買樓上車難時，李家誠指，公司有做社會房屋項目，也有做組合屋協助年輕人居住，未來會多參與組合屋的建造。



四叔曾承諾在恒指升上三萬點後會每年捐10億港元做慈善，惟目前回落至約27,000水平，林高演回應指，四叔去年已兌現承諾捐款，慈善事業應該持續進行，不應限時限刻限銀碼，未來會視乎項目的價值及對社會貢獻而捐款。



李家誠補充，爸爸已給予很多錦囊傍身，無論做生意或做慈善都要「四両撥千斤，以小博大」。對於中美貿易戰，李家傑認為對全球經濟有一定影響，可能打擊投資者意欲，但香港經濟基礎比較穩固、置業需求強勁，因此樓市和股市會逐漸消化貿易戰的消息。



被問到退休第一日及以後的生活，李家誠表示，爸爸退休後會多了時間，享受家庭樂與孫兒女玩，好開心。



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