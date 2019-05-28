新股專輯：浦江國際指訂單無受貿易戰影響

周二(28日)有兩隻新股首日掛牌，中國大橋纜索供應商浦江國際(02060)開市報2.68港元，與招股價一樣；太陽能營運商信義能源(03868)開市報1.95元，較股價1.94元微升0.51%。



浦江國際的公開發售部分認購不足額，該公司首席財務官凌東鷹回應，雖然公開發售認購不足，但國際配售部分錄得超購，對未來仍充滿信心。



被問及中美貿易戰會否影響公司海外部署，他指，公司海外市場佔比不高，料日後逐步提升，將透過技術優勢，獲取更多項目，惟未有海外市場的目標佔比。



該公司執行董事兼董事會主席湯亮補充，訂單拿取沒有受貿易戰影響，情況非常好。



凌東鷹又說，公司現時均有大型項目在中國境內及境外，而手頭上逾30個項目涉約10億元人民幣，將在今年及明年陸續落成。



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