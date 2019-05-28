兩新股上市齊送書畫做紀念品　有乜玄機？

中國大橋纜索供應商浦江國際(02060)同太陽能營運商信義能源(03868)2隻新股，周二(28日)齊齊掛牌，兩企不約而同送上書畫畀聯交所作為紀念品。



浦江國際執行董事兼董事會主席湯亮自爆，幅畫名為《惠風長濟畫》，仲係佢親手畫添！認真夠誠意，難怪港交所代表都大豎手指公，勁like啦！



信義能源送嘅書法，中間大大隻「信」字，代表住「信義系」。兩邊就寫有4句真言「天道酬勤；人道酬善；家道酬和；商道酬信」，短短16個字講出修身、齊家、營商之道。



做生意同個人品格、經商之道關系密切，但同家庭又有乜關係？絲絲估，公司係中國太陽能營運商，屬於綠色能源，為眾多家庭謀美好生活。



無論工筆畫定書法，都好講求畫家及書法家嘅耐心、對事物細膩，同兩間公司做嘅工程一樣。如果粗心大意，有咩意外就大件事！



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