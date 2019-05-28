四叔退休：將遷往白加道獨立屋　9年前破紀錄價購入

約9年前恒基地產(00012)李兆基家族以18.2億港元奪得山頂白加道35號，呎價高逾6.8萬元，創當時亞洲紀錄。



恒地候任聯席主席李家誠當時表示，計劃將項目拆卸重建成洋房作家族自用，「會同爹哋等成家一齊住」。他直言，「一家人住咗apartment(分層式住宅)咁耐，都想住下house(獨立屋)」。



他又強調，「千金難買心頭好」，認為該地皮罕有、風景好，價值合理。



白加道35號於去年4月獲批入伙紙，項目建有3幢洋房，實用面積由約4,405至5,263方呎，總樓面約26,758方呎，並設有16個車位。



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