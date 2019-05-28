【fb直播】屯門仲係咪上車樂園？
2019年05月28日 11:32
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香港樓價愈升愈有，破頂成交屢見不鮮，小市民想上車愈嚟愈艱難！今集《樓市無限Touch》就走入「上車樂園」屯門，睇吓仲有幾多個盤可以揀，對一眾年輕人來說，置業仲有無希望？
節目仲搵嚟祥益地產高級區域經理黃慶德，同大家分享吓屯門物業嘅投資價值，以及了解區內近年發展？歡迎大家一齊討論！
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