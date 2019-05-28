【即市分析】吉汽企穩13元樓上可吼

東方產經專欄作者帥哥：內地部分地區推出措施激發消費潛力，尤其針對汽車消費優化升級，帶動板塊今早(28日)做好。吉利汽車(00175)現彈高7%報13.32元；廣汽集團(02238)、長城汽車(02333)分別升6.8%及5.7%；華晨中國(01114)及比亞迪股份(01211)各升5%及4%。



近期中美貿易戰升級，令本來已經疲弱的內地車市雪上加霜，龍頭吉利汽車首4個月總銷量按年減少9%，僅完成全年目標31%。集團管理層更指賣車難度前所未有，對上半年銷售不抱期望，反映行業正面對困境。



內地近期亦積極推出措施刺激汽車消費，相關部門上周發布車輛購置稅具體政策，買車人士可按實際支付的車價款扣稅，不包括增值稅稅款。此外，廣東推出9方面29條具體舉措激發消費潛力，尤其針對汽車消費優化升級，消息亦對汽車股帶來支持。



今早汽車股雖全線反彈，但或因大市氣氛好轉，吸引資金追入落後板塊所致。在貿易戰仍未明朗化前，行業因素難見明顯改善，暫只能小注視乎市場氣氛短線操作，中長線投資尚未到入市時機。其中，吉汽股價即市重上13元關，短線若能企穩其上，是浪目標睇14.2元，穿12.6元止蝕。

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