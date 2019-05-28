【午市重點睇】美匯高企97.7　人民幣向下

●美匯指數在亞洲市報97.7；圓匯企109.48；歐元兌美元報1.118；英鎊報1.127。港匯最新處7.8486。在岸、離岸人民幣回落至6.90及6.92水平，布油在70美元關爭持，紐油報59.12美元。道指期貨反覆向上。



●港股向好，恒生指數半日升134點或0.49%，報27,422點；騰訊扭轉跌勢，漲1.6%。https://bit.ly/2X97Qdd

-廣東省推政策撐消費，汽車股飆升。

-新股中煙香港今起招股。

-雅居樂擬發行6億美元優先永續資本證券。

-品牌中國折讓14%配股。



●【即市分析】

-吉汽企穩13元樓上可吼。https://bit.ly/2McEIAG

-手機設備股幾時撈得貨？https://bit.ly/2XaVhxK

-細價股爆煲有迹可尋，你有冇坐中地雷？https://bit.ly/2YX9ZZX

-港股短線反彈力度有限。https://bit.ly/30PstNx



●A股快報：滬深3大指數半日升幅均不足1%。https://bit.ly/2W6ZoPa



●亞洲股市：日股中段漲約百點。https://bit.ly/2wmxNKm



●四叔退休：對香港經濟前景保持信心。https://bit.ly/2I6LmmS

-中華煤氣：李兆基退任主席，兩子接棒。

-為兒子留下錦囊，睇好商廈前景。

-寄語年輕人要努力儲「第一桶金」，再「錢搵錢」。

-小股東不擔心恒地股價下跌。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至1.60厘；1個月期報1.90厘。



●人民幣中間價下調49點子，報6.8973，終止2連升。



●人行進行1,500億元人民幣逆回購，有800億元人民幣逆回購到期。



●貿戰升級：

-大摩再削恒指明年中目標至28,000點。https://bit.ly/2KejHmi

-高盛料澳門全年博彩收入跌3%。



●防青少年沉迷，中國國家網信辦加強網上視訊平台監管。



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