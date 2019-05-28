【午市重點睇】美匯高企97.7 人民幣向下
●美匯指數在亞洲市報97.7；圓匯企109.48；歐元兌美元報1.118；英鎊報1.127。港匯最新處7.8486。在岸、離岸人民幣回落至6.90及6.92水平，布油在70美元關爭持，紐油報59.12美元。道指期貨反覆向上。
●港股向好，恒生指數半日升134點或0.49%，報27,422點；騰訊扭轉跌勢，漲1.6%。https://bit.ly/2X97Qdd
-廣東省推政策撐消費，汽車股飆升。
-新股中煙香港今起招股。
-雅居樂擬發行6億美元優先永續資本證券。
-品牌中國折讓14%配股。
●【即市分析】
-吉汽企穩13元樓上可吼。https://bit.ly/2McEIAG
-手機設備股幾時撈得貨？https://bit.ly/2XaVhxK
-細價股爆煲有迹可尋，你有冇坐中地雷？https://bit.ly/2YX9ZZX
-港股短線反彈力度有限。https://bit.ly/30PstNx
●A股快報：滬深3大指數半日升幅均不足1%。https://bit.ly/2W6ZoPa
●亞洲股市：日股中段漲約百點。https://bit.ly/2wmxNKm
●四叔退休：對香港經濟前景保持信心。https://bit.ly/2I6LmmS
-中華煤氣：李兆基退任主席，兩子接棒。
-為兒子留下錦囊，睇好商廈前景。
-寄語年輕人要努力儲「第一桶金」，再「錢搵錢」。
-小股東不擔心恒地股價下跌。
●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至1.60厘；1個月期報1.90厘。
●人民幣中間價下調49點子，報6.8973，終止2連升。
●人行進行1,500億元人民幣逆回購，有800億元人民幣逆回購到期。
●貿戰升級：
-大摩再削恒指明年中目標至28,000點。https://bit.ly/2KejHmi
-高盛料澳門全年博彩收入跌3%。
●防青少年沉迷，中國國家網信辦加強網上視訊平台監管。
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：【股民熱話】中美「持久戰」？投資市場三大變化你要知…
https://bit.ly/2WbPFH9
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm