樓價UPDATES：貝沙灣兩房2200萬沽　創新高

樓市受外圍不明朗因素影響，買家持觀望態度，但豪宅市場仍錄高價成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●薄扶林貝沙灣4期1座高層B室，實用面積729方呎，兩房連主人套房間隔，享海景，以2,200萬港元易手，實用呎價30,178元，創同類型新高價成交。原業主持貨5年沽出，帳面獲利835萬元。



●筲箕灣形薈2座高層H室，實用面積433方呎，兩房戶間隔，獲租客以每月2萬元租入，實用呎租約46.2元。業主於2017年5月購入上述單位，租金回報率約2.2厘



●柴灣新翠花園3座高層C室，單位實用面積531方呎，三房間隔，獲買家以860萬元買入，實用呎租約16,196元。原業主持貨19年轉售，帳面獲利約666.5萬元。



●鰂漁涌太古城5月至今暫錄27宗買賣，當中銀星閣高層D室單位，實用面積約為749呎，三房連主人套房間隔，近日以約1,780萬元易手，實用呎價約23,765元。原業主持貨37年沽出單位，升值約21.6倍。



●小西灣藍灣半島5座中層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，以815萬元易手，實用呎價17,834元。原業主持貨18年沽出單位，帳面獲利552萬元。



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九龍區

●紅磡海逸豪園17座中層G室，實用面積約556方呎，兩房間隔，近日以1,173萬元沽出，實用呎價約21,097元。原業主持貨約19年轉手，升值逾2.4倍。



●旺角仁安大廈B座低層1室，實用面積約606方呎，兩房間隔，原叫價785萬元，減價25萬元以760萬元獲買家承接，實用呎價約12,541元。單位35年間升值約20倍。



●將軍澳海天晉7A座高層G室，實用面積363方呎，一房間隔，以700萬元成交，實用呎價19,284元。原業主持貨剛滿3年，趁額外印花稅(SSD)鬆綁沽貨，帳面獲利208萬元。



●太子道西太子台高層B室，實用面積1,014方呎，三房連主人套房間隔，另設工人套房，連一個車位及租約以1,780萬元易手，實用呎價17,554元。單位28年間升值逾4.4倍。



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新界區

●馬鞍山迎海1期2座高層G室，實用面積503方呎，一房間隔，議價後以828萬元易手，實用呎價16,461元。原業主持貨4年沽出，升值約18.6%。



●青衣翠怡花園5月錄得7宗成交，當中11座高層F室，實用面積368方呎，兩房間隔，開價660萬元，以646萬元沽出，實用呎價17,554元，呎價屬屋苑同類次高。原業主持貨3年沽出，帳面獲利約246萬元。



●屯門怡樂花園1座低層A室，實用面積335方呎，兩房間隔，上月放盤開價500萬元，累減58萬元後，剛以442萬元沽出，實用呎價13,194元。原業主持貨3年沽貨，帳面獲利204萬元。



●元朗洋房逸林首府雙號洋房，實用面積1,793方呎，四房雙套房間隔， 附連1,928方呎的花園，以及雙車位，開價2,280萬元，新近以2,116萬元沽出，實用呎價11,801元。該洋房10年間升值76%。



●粉嶺碧湖花園1座中層F室，實用面積400方呎，兩房間隔，以536.8萬元易手，實用呎價13,420元。原業主持貨約7年易手，升值約1.6倍。



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