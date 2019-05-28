【高盛推介】鐵塔小米反彈　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔上周五(24日)低見1.65港元的3個月低位後，股價周二(28日)早段連續第二個交易日反彈，重上1.8元之上。



另外，小米集團於周二推出紅米K20系列，共3個版本，售價介乎2,599至2,999元人民幣，股價周二早段亦反彈超過3%。



小米認購證於過去3個交易日都有資金流入，合期約200萬元流入，同期鐵塔認購證則有約100萬元流入。



投資者要注意現時部分鐵塔認購證出現街貨偏高的情況，部署認購證時宜留意街貨較低的選擇，貼價證可留意鐵塔購證(28005)，行使價1.84元，2019年9月30日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨；高槓桿的選則可留意購證(12131)，行使價2.06元，2019年9月23日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。



投資者如看好小米，可留意中期輕微價外證中槓桿較高的購證(18685)，行使價10.6元，2019年10月4日到期，實際槓桿6.2倍，行使價10至11元之間、3個月期以上產品中槓桿次高；牛證則可留意少數收回價9.2元附近的牛證(58603)，收回價9.18元，行使價8.78元，換股比率10，槓桿比率7.3倍，高槓桿、低街貨。



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