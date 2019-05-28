舜宇光學：關注華為事態發展　料毛利率可達標

舜宇光學(02382)主席葉遼寧於股東會後表示，對美國封殺華為感遺憾，華為是公司重要客戶之一，雙方有較長時間的業務往來。不過，就目前情況看，華為對封殺事件已早有準備，對其營運影響不大，暫亦無影響公司對華為的供應，惟最終實際影響仍需要時間觀察，管理層將繼續關注事態發展。



他表示，公司業務無可避免會受中美貿易戰影響，所幸公司出口至美國的產品佔比較少，目前正與客戶進行協商，預料可抵銷關稅上調的影響。



市場關注舜宇今年毛利率表現，葉指出，正按照去年業績報告中所提及，包括調整生產線及增加自動化等，來改善毛利率，預期能如常達至公司預期目標。



他認為，全球手智能手機出貨量按年下滑，但光學元件(鏡頭)已成手機品牌商的競爭亮點。隨着手機鏡頭量由過往的單鏡及雙鏡，逐漸拓展成多鏡頭，估計會持續為公司提供更多增長空間。



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