【瑞通推介】資金追入騰訊好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚休市，恒指周一(27日)收報27,288點，跌65點；周二(28日)早段回升逾百點，重返27,400點上。



恒指好倉(牛證及認購證)周一淨流入逾2,600萬港元，淡倉(熊證及認沽證)同日淨流出逾780萬元，反映較多投資者料港股將反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



MSCI周二收市後上調A股納入因子，市場預期騰訊控股受累權重遭攤薄。另外，中美貿易戰及華為封殺事件繼續發酵，拖累股份公布季績後連跌8個交易日，期間累跌超過13%，周一盤中低見316.8元的逾4個月低位，14日RSI處24的極度超賣水平。周二早段股份反彈近2%，曾升穿330元關口。以黃金比率計，該股自去年10月底低位251.4元，至今年4月上旬高位400.4元之反彈浪，現時的水平大約處於此反彈浪黃金比率0.5的位置，下一技術位0.618則於308元水平，反彈阻力則可參考250天線，以及反彈浪0.382的位置、約343元。周一分別有逾3,300萬和170萬元淨流入其好倉和淡倉。



有報道指全球十大市值股份之一阿里巴巴計劃下半年來第二上市，集資200億美元，香港交易所高開1.4%後，升幅曾擴大至2.3%，高見255元，短線阻力參考100天線(約258.2元)，支持則於10天線246.7元。周一其好倉及淡倉分別淨流出逾530萬及560萬元。



汽車股今早受追捧，吉利汽車曾反彈逾半成，重上13元水平之上。其行政總裁桂生悅周一出席股東大會後表示，現時中國汽車市場面對巨大困難，加上「國六排放標準」將於7月起實施，影響目前的消費意欲，預期上半年銷售不理想。不過，隨着新排放標準推出，加上外部環境愈趨明朗，相信下半年銷售將較好。另外，公司明年進軍歐洲汽車市場的計劃不變。觀察其股價表現，由4月中高位19.14元，回落至上周四(23日)即市低位12.02元，最大累跌幅度達37.2%，全部失守主要平均線。周二早段收復10天線(12.9元)，再反彈阻力觀察20天線、約13.8元。周一其好淡倉未有明顯的資金流向。



人民銀行及銀保監自上周五起，因嚴重信用風險接管包商銀行1年，有券商指事件增加市場對內銀資金和流動性的憂慮。另有報道指，民生銀行將於周四(30日)起發行400億元人民幣永續債。該股股價連跌4日後，周二早段於5.6元附近爭持，阻力留意10天線5.66元，支持參考周一低位5.53元。周一有137萬元淨流入其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊輕微價外、中短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿10.9倍。貼價、中年期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.6倍。



港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿9.2倍。輕微價外、短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿15.2倍。



吉利汽車輕微價外、中短期購證(18351)，行使價14.9元，2019年11月到期，實際槓桿5.1倍。輕微價外、中短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿4倍。



民行輕微價外、中年期購證(18398)，行使價5.9元，2019年12月到期，實際槓桿6.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(63213)，收回價26,710點，槓桿比率38.6倍。熊證(62625)，收回價28,090點，槓桿比率24.7倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率14倍。熊證(63217)，收回價352.4元，槓桿比率12.6倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率11.5倍。熊證(64021)，收回價273.8元，槓桿比率10.3倍。



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