煤氣陳永堅：四叔兩子各展所長　齊做主席相得益彰

「四叔」李兆基即將退任中華煤氣(00003)主席一職。常務董事陳永堅表示，即將出任聯席主席的「四叔」兩位兒子李家傑和李家誠近年一直給予董事會不少新思維和意見，如新能源方面的業務，不見得他們接掌公司發展方向會有太大轉變。



被問到兩位新主席誰佔主導及會否有分歧，陳指出，主要打理內地業務的李家傑在國內人脈非常廣，對煤氣公司的中國業務發展很有禆益。其弟李家誠則主要打理香港業務，但煤氣公司在香港業務佔比很大，因此二人聯手掌舵「加起上嚟係相得益彰」。



陳表示，李家傑和李家誠已參與煤氣董事會超過20年，亦有參與重大投資的決議，對業務非常熟悉和認同，因此在環保、能源和科技發展應該會維持下去，但當然希望和接受董事會有新思維。儘管「國際上嘅暗湧」會令公司進行投資時謹慎一點，但暫時不見得會縮減現有的投資計劃，就算有亦與主席更替沒有直接關係。



至於去年獲《哈佛商業評論》選為「全球最佳CEO百強」，陳表示，他和公用業務營運總裁黃維義「兩位都有長者咭，星期日搭地鐵2蚊搞掂⋯⋯但以今天世代嚟講，60幾歲都係中年咋喎，所以我哋仲係未言休嘅」。



他又談及自己經常向員工分享「G(growth，增長)等如I(Innovation，創新)乘以I (Implementation，執行力)」，煤氣公司必須有創新能力及其獨特一面，否則不能長遠立足，因此公司有不少團隊做一些小發明，剛才就聽到煤氣爐中間的點火電池變為「電熱交換器」，把煮食時爐具上的熱力轉化為電力，儲在充電池裏。



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