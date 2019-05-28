煤氣黃維義：內地今年銷氣毛利會錄得單位數跌幅

中華煤氣(00003)公用業務營運總裁兼港華燃氣(01083)行政總裁黃維義相信，儘管內地燃氣項目數量未必會增加，但現有項目的用氣量會有所增長。雖然今年內地燃氣分銷商之銷氣毛利恐怕都要下滑，但煤氣公司跌幅大約只有單位數字，中石油調高非居民天然氣的售價可以順價(轉嫁給終端客戶)，今年全年計售氣量應該會有15%至20%增長。



黃維義表示，旗下深圳燃氣已經在深圳有液化天然氣(LNG)碼頭，而佛山燃氣也在華南物色LNG碼頭，「好朋友」上海燃氣在上海也有LNG碼頭，這些讓煤氣公司擁有自家LNG接收能力的關係正逐步建立起來。其意義在於現時LNG現貨價很便宜，其中深圳大鵬的LNG(有供貨給香港)每立方米1.5元人民幣，中石油的售價卻高達2.6元人民幣，LNG可以減輕煤氣公司內地燃氣業務的成本。



礙於現時煤氣公司集團沒有LNG接收站，今年簽不到長期供氣合約。不過，就算當深圳燃氣的碼頭落成(現在等審批手續完成)，煤氣公司也不必會簽長達15年的供應合約，因為現價比長約售價便宜。江蘇金壇的鹽穴儲氣連今年收入貢獻不會太大，但5年來所有期數建成後會有所提高。



他又稱，有信心內地政府會接受業界所建議，把燃氣接駁的直接、間接和將來(如維修)成本一律計進接駁費利潤回報率範圍，因為整個行業都在爭取，讓當局理解燃氣行業承擔的成本壓力。



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