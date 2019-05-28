【高盛推介】騰訊港交所輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股結束連續8個交易日的跌勢，周二(28日)早段跟隨大市上升。



另外，有報道指阿里巴巴計劃最早今年下半年申請在港上市。受消息影響，香港交易所周二早段向好。



騰訊連日下跌，資金持續流入其認購證及牛證，過去5個交易日計分別有約1.3億及6,400萬元流入，是同期最多資金流入的相關資產，而港交所認購證則錄得資金流走，有約900萬元流走。



投資者如看好騰訊，可留意市場上唯一收回價於320元附近的牛證(63331)，亦是市場上最高槓桿的牛證，收回價稍遠的可留意牛證(62240)。相反，投資者如看淡則可留意新上市熊證(62806)。牛證63331，收回價320.18元，行使價317.68元，換股比率100，槓桿比率23.8倍，市場上最高槓桿的騰訊牛證。牛證62240，收回價312.18元，行使價309.68元，換股比率100，槓桿比率15.5倍，相近收回價產品中槓桿最高。熊證62806，收回價346.88元，行使價349.38元，換股比率100，槓桿比率15.6倍，新上市。



騰訊認股證方面，看好可留意高槓桿、低街貨的購證(27831)；相反，看淡則可留意中期輕微價外證中槓桿最高的沽證(12132)。購證27831，行使價351.08元，2019年7月19日到期，實際槓桿15.8倍，高槓桿、低街貨。沽證12132，行使價318.68元，2019年8月26日到期，實際槓桿9.8倍，行使價300至330元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。



投資者如看好港交所，可留意中期輕微價外證中槓桿最高的購證(15807)，牛證則可留意市場上最高槓桿的牛證(60353)；看淡則可留意熊證(65054)。購證15807，行使價271.08元，2019年9月23日到期，實際槓桿10.9倍，行使價253至278元之間、3個月期以上產品中槓桿最高。牛證60353，收回價244.08元，行使價242.08元，換股比率100，槓桿比率21.1倍，市場上最高槓桿的港交所牛證。熊證65054，收回價268.88元，行使價270.88元，換股比率100，槓桿比率14.0倍，相近收回價產品中槓桿最高。



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