【即市分析】喜迎大客戶　港交所翻身有望？

東方產經專欄作家Handsome哥：市傳在美國上市的內地科網巨頭正考慮最早在今年下半年來港作第二上市，集資約200億美元，消息刺激香港交易所(00388)做好，即市一度升2.3%高見255元，現仍升1.9%報254元。



摩根士丹利就此發表報告，認為若更多科技股來本港上市，會提升港股交投波動性(相對比舊經濟類股份而言)。該行重申對港交所「增持」評級及目標價340元，料其於2019年至2021年盈利前景強勁。隨着中資科技股來港上市潛在增加預期下，該行認為其估值屬吸引水平。



事實上，港交所首季業績表現不俗，期內純利按年升49%至25.6億元創新高。不過，近期大市氣氛轉差，拖累股價由高位回落，惟跌至250日約24元邊見支持，近日重拾升勢。若看好在科網巨企來港上市的憧憬下，港交所有望進一步反彈，可考慮好倉部署，港交瑞銀購(18834)，行使價260.2元，實際槓桿9倍，今年9月到期。

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