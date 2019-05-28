沙田工廈永得利中心兩層放售　意向價5.05億

由世邦魏理仕代理出售位於沙田石門安睦街28號永得利中心7樓及8樓具車路直達之相連物業，連同專用貨台及四個位於1樓之有蓋車位。是次出售物業總面積約95,242方呎，意向售價為5.05億元，每平方呎價約5,302元。



據了解，永得利中心是一幢提供車路及貨台配置的貨倉物業。是次出售物業位於車路可直達樓層中之最高兩層。物業樓面負重量為15帕斯卡 (kPa)，設有5.375至6.5米高樓底，加上大廈可24小時免入閘費自由出入，十分適合物流及貨倉類型租戶和用家。物業大部份樓面現時已租予物流營運商，若在全數租出的情況下，預計回報率可達約3.4厘。

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