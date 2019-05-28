惠譽：料內地影子銀行融資活動將穩步下降

近年內地積極打擊影子銀行融資，評級機構惠譽大中華區銀行評級主管胡月明預計，至2019年底，內地影子融資活動將穩步下降到GDP的50%左右，相對2017年底時高達70%。



未來內地銀行經營環境或會惡化，胡月明相信，淨息差收窄及收緊不良資產分類將為銀行盈利帶來壓力。此外，以較低利率放貸的監管要求令淨息差受壓，愈來愈多的貸款被發放予較易受到經濟衝擊的小型私營企業，或使銀行的資產質量進一步惡化，加上不當因素干擾銀行治理和風險管理，3項因素將分別拖累銀行的短、中及長期盈利能力。



她指出，內地的法定存款準備金率(RRR)已低於2009年經濟刺激政策之前的水平，相信未來進一步調低以緩解銀行融資成本的空間有限，目前並未出現明顯的表外資產回表的迹象。



對於內地銀行資本水平亦面臨考驗，她認為，4家中資全球系統重要性銀行的平均資本充足率尚未達16%，預計銀行資本將不足以在2025年及2028年之前滿足最低總損失吸收能力，以及其他資本緩衝要求。在靜態基礎上考慮，銀行的資本充足率每增加1個百分點，就需要5,700億元人民幣的資本金。目前銀行的盈利趨勢只能支持低個位數的風險加權資本增長，但惠譽預期，交通銀行(03328)將在未來兩年內被指定為全球系統重要性銀行。

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