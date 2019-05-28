樓價UPDATES：家長客搶買名校網盤

暑假未到，部分家長客已經率先「起動」，其中何文田擁名校網，區內嘉景花園大廈特色單位，就獲該類買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大潭紅山半島8座中層A室，實用面積約954方呎，兩房連套房，另有工人套房，望海景，以2,350萬元成交，實用呎價約24,633元。



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九龍區



●何文田嘉景花園大廈頂層單位，實用面積830方呎，連753方呎天台，三房設計，擁名校網，獲家長客承接，連車位成交價1,690萬元，實用呎價約20,361元。



●奧運站維港灣2座高層E室，實用面積約503方呎，兩房間隔，以1,088萬元易主，實用呎價約21,630元。屋苑本月暫累錄得約4宗二手成交個案，平均實用呎價約21,854元。



●西南九龍帝峯．皇殿6座中層A室，兩房間隔，現連租約，每月租金29,000元，獲長線投資客承接，成交價約1,600萬元，實用面積531方呎，呎價約30,132元，租金回報率約2.2厘。



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新界區



●上水蔚翠花園2座低層F室，實用面積716方呎，三房連套房，原開價748萬元，議價後減價10萬元，以738萬元沽出，實用呎價10,307元，買家為外區換樓客。



●粉嶺逸峯3座低層A室，實用面積約615方呎，三房連套房，另有平台，零議價下以18,000元獲承租，實用呎租約29元，租客為內地來港大學生。



●沙田富豪花園帝皇閣高層A室，實用面積465方呎，兩房間隔，以720萬元易手，實用呎價15,484元。



●馬鞍山星漣海5月暫錄約5宗租務成交，包括2B座高層E室，實用面積約767方呎，三房連套房，另有工人套房，望海景，月租叫價約27,000元，放盤約1個月，獲區內家庭客承租，以25,500元租出，實用呎租約33.2元。



●東涌東環3A座高層8室，實用面積約377方呎，望樓景，原開價620萬元放售，減價20萬元或約3.2%，最終以600萬元沽出，實用呎價約15,915元。



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