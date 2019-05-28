貿戰升級：惠譽料中國今明兩年GDP增速放緩至6.1%

中美貿易衝突升溫，使內地宏觀經濟環境變得更具挑戰性。評級機構惠譽董事及首席中國主權評級分析師費安德預計，美國將價值2,000億美元的中國進口貨品徵稅幅度提高到25%，將使內地今明兩年的本地生產總值(GDP)增速放緩至6.1%。假如中美貿戰繼續升級，將對內地經濟增長前景帶來進一步下行風險，且可能引發更加明顯的政策回應。



儘管內地於過去兩年的去槓桿行動取得重大進展，不過費德安指出，惟隨着政策組合變得更加增長導向，目前惠譽估算的內地信貸增長速度已高於名義GDP增長，意味宏觀槓桿今年將會攀升。不過與之前的政策寬鬆周期相比，此次信貸刺激的規模仍然非常溫和。



他又表示，自2008年至今，內地經歷過4個不同的政策寬鬆周期，目前的政策組合與過往的寬鬆政策相比差異很大，此輪沒有削減基準利率，市場利率下降幅度有限，而財政政策則發揮更加積極的作用。該行估計，今年內地的綜合財政赤字將大幅上升至接近GDP的6%。



惠譽認為，考慮到使用匯率來支持經濟增長，或對宏觀穩定性造成的潛在風險，相信內地在本輪寬鬆周期採取此措施的機會低。



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