【即市分析】金軟高追值唔值博？

東方產經專欄作者股博士：港股氣氛略為好轉，騰訊控股(00700)反彈逾2%，撐起港股。另外，工信部數據顯示，內地軟件業今年首4個月收入按年增長14.8%至2.05萬億元人民幣，其中4月軟件業務收入更增長15.6%，一眾內地軟件股乘勢起動。



從即市走勢睇，金山軟件(03888)股價一度升10%，即市升8%；浪潮國際(00596)升2%；網龍(00777)及金蝶國際(00268)皆升2%，板塊氣氛的確唔錯。(軟件板塊追蹤：https://bit.ly/2l15zSP )



從基本面分折，中美貿易戰持續，從現時美國出招手法看來，主力都係向高科技產業出手，而從近期晶片股先軟後彈的走勢反映，市場繼續憧憬中央出手扶持並加快相關受影響產業發展步伐，而資金炒內地軟件股因而受惠亦正常。



策略上，金軟股價重新發力，即市升8%重上多條平均線，加上成交大增至3.6億元配合升勢，短期有機會再上一層樓，不妨小注順勢跟進，目標價睇前高位22.25元，跌穿10日線約18.3元止蝕。

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