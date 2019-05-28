【多圖】皓畋餘下54伙將標售　1300呎四房戶率先睇！

再有新盤示範單位登場！嘉里發展執行董事朱葉培表示，何文田皓畋僅餘54伙未售，少量入場費低於3,000萬港元，市值近20億元，現委託中原地產獨家銷售。他指出，項目共有1,429伙，今年已沽約70伙，套現約30億元，最近售出單位平均呎價約3.5萬元。



而目前尚餘單位面積904至1,477方呎，將以招標形式發售，今發出23伙銷售安排，6月1日起開始標售。樓盤一、二按最高貸款額為樓價80%。他指出，中美貿易戰只會造成短期心理影響，今年樓價可望上升約1成。



中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本月新盤市場已錄約2,300宗成交，全月料可錄2,500至2,600宗，貿易戰令樓市升幅減慢，但升勢並沒有轉變，料中原城市領先指數本周可創歷史新高。而今年首4個月九龍區共錄1,518宗樓價逾千萬元成交，按年急升1.3倍。



另外，發展商周二(28日)開放皓畋10座11樓B室予傳媒參觀，實用面積1,300方呎，間隔四房設計，大廳連接面積48方呎露台。



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