危機升級：華為在歐洲申請HUAWEI ARK OS商標

華為繼在中國註冊「華為鴻蒙」商標後，外媒報道，公司日前向歐洲知識產權局提交HUAWEI ARK OS商標的申請。



報道指，華為正研發鴻蒙作業系統(OS)，是次曝光的ARK OS有機會是華為自家OS的海外版本。



公司消費者業務行政總裁(CEO)余承東早前透露，若完全及永久被禁止使用Google的Android系統或微軟(Microsoft)的Windows作業系統，將就旗下智能手機及手提電腦推出自家作業系統，可望於今年秋季在中國投入使用，國際版料於2020年第1季或第2季準備就緒。



美國將華為列入黑名單，因美國商務部公布為期90日的臨時許可證後，Google暫緩中止與華為的合作，華為現有手機用戶在禁令正式生效前，仍可以繼續獲得Google支援Android手機系統及Google應用程式更新。



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