港人平均每月畀幾錢家用？調查話...

好多新一代香港人都會諗：份糧得咁少，仲應唔應該畀家用？畀幾多先夠？畀唔足係唔係好「不孝」？有調查就發現，港人每月供養父母金額中位數為6,000元，但退休父母的理想每月平均開支高達1.69萬元，意味即刻子女每月持續供養家人，亦未必足夠享受退休生活。



永明金融於4月訪問了500名月入2.5萬元以上的25至54歲在職子女，以及205名已退休的父母，逾7成的在職子女認同供養父母及每月支付家用是「天經地義」，有部分人期待強積金可減輕未來的經濟壓力。



調查指出，父母有退休金、投資收入、子女供養費等，人均每月退休收入約為1.38萬元，惟與理想開支相比仍有3,000元差距，當中以飲食、娛樂及醫療的開支最大。



有98%的父母承認有拿取子女的的家用，但普遍未能滿足期望，若以10分滿分計算，對家用的滿意度平均只有6.9分，期望子女可增加家用金額。



永明金融人壽及康健產品方案副總裁李玉麒指，現時預期壽命一直延長，建議市民投保退休理財產品，以確保退休後有足夠開支。



永明金融財富及退休業務總經理陸季嬋則建議，可扣稅自願性供款(TVC)為理想退休理財產品，在職人士普遍能享到扣稅優惠，惟該集團的TVC產品仍有待審批，期望可於今年10月推出。



她又指，政府4月份時一次過推出三項可扣稅保險產品非常難得，但由於TVC或可扣稅延期年金共享上限6萬元扣稅額，建議市民盡快了解自己退休需要再作決定。



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