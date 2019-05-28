【市後重點睇】港匯稍回落　布油失守70美元

美匯指數仍守97.7；圓匯報109.4；歐元兌美元報1.118；英鎊報1.126。港匯回落至7.849，在岸、離岸人民幣企6.90及6.92。金價反覆處1,283美元。布油失守70美元關，紐油報58.92美元。道指期貨微升14點。



●市後關注點

-17:00 歐元區5月消費者信心指數終值

-21:00 美國3月20城房價指數；3月FHFA房價指數

-22:00 美國5月諮商會消費者信心指數

-周三凌晨05:00 新西蘭央行發布金融穩定報告



●港股向好，恒生指數全日升102點或0.38%，報27,390點；騰訊漲0.56%，結束8連跌。https://bit.ly/2X97Qdd

-惠生工程新獲逾24億人幣合約。

-寶寶樹曾挫13%，上周發盈警。

-百宏實業急瀉6成。



●A股快報：滬綜指升0.61%，險守2900關；滬股通餘額460.68億元人民幣，淨流入逾59億元。https://bit.ly/2W6ZoPa



●亞洲股市：日股收升77點，金融股向好。https://bit.ly/2wmxNKm



●歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數升0.2%，德國DAX指數升0.3%，法國CAC指數升0.23%。



●四叔退休：為兒子留下錦囊，睇好商廈前景。https://bit.ly/2YLk3oC



●【大師午間教路】港交所可吼高位沽！https://bit.ly/2HFIo9y



●【股匯攻略】友邦滙豐買得貨未？https://bit.ly/2HGPjzt



●【即市分析】

-喜迎大客戶，港交所翻身有望？https://bit.ly/2I2aRFJ

-金軟高追值唔值博？https://bit.ly/2JO1KvR



●帝國集團尖沙咀海員之家酒店交予洲際營運。

-帝國集團新標誌，兩代掌舵人結晶。



●新盤部署：九建兩盤因應新指引發新價單。



●本間高爾夫：受惠中美貿易摩擦，考慮派特別息。



●舜宇光學：關注華為事態發展，料毛利率可達標。



●煤氣：成本上升有加價壓力，料加幅溫和。

-煤氣黃維義：內地今年銷氣毛利會錄得單位數跌幅。

-煤氣陳永堅：四叔兩子各展所長，齊做主席相得益彰。



●貿戰升級：惠譽料中國今明兩年GDP增速放緩至6.1%。

-惠譽：料內地影子銀行融資活動將穩步下降。



●人行行長易綱：有信心保持人民幣在合理水平。

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