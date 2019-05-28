李小加：在生物科技行業　中美不是敵人

香港交易所(00388)行政總裁李小加出席國際科創中心論壇時表示，中美貿易戰或使經濟及科技，由全球化融合變成漸行漸遠，但強調，在生物科技行業中，各方不是敵人，中美亦不應視對方為「敵人」，而惟一敵人是疾病，因任何人均想活得更健康。



他又指，生物科技金融幾乎完全建基於科學及研究之上，在科學研究大力發展下，才能找到克服疾病及保持健康的良方。



李小加認為，目前生物科技行業已進入拐點，而中國人口龐大，及老齡化問題，成為醫療行業強大的推動力，達至前所未有的高峰；預料至2020年，中國醫療健康費用將達1.2萬億美元；雖然其佔GDP比例不像美國般大，但中國醫療費用增速強勁，相信中產階層愈來愈多，將繼續支持中國生物科技行業發展。



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