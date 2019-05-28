【專家樓評】李志成：新居屋推售　細價樓短期受壓？

本月23日，59折新居屋正式開始派表，第一日已經派出約3.3萬份申請表，屬兩年來最搶手。



6個全新居屋屋苑總共超過4,800伙，將在今月30日開始與白居二同步接受申請。其中「樓王」冠德苑位處何文田豪宅地段，鄰近何文田站，交通十分方便，有一定吸引力，預期市民反應熱烈。



另外，二手市場成交價持續有支持，雖然貿戰升溫，但不少業主仍對後市有信心，叫價強硬，大部分買家都願意高追，因此近日二手屋苑及居屋頻頻錄得新高價成交。



而受今次新居屋推售影響，預計短期內凍結部分二手細價樓市場的購買力，但合資格申請居屋及白居二的買家為數不多，對市場未有構成太大影響，預計待新居屋揀樓後，購買力會釋放。



香港置業行政總裁 李志成

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