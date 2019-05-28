【fb直播】港股純屬死貓彈？有貨要沽咗先？

內地A股帶挈港股周二(28日)向好，最多升約200點，重上27,300點樓上！中美貿戰無新消息、大市交投又麻麻哋，升市純粹「死貓彈」？有貨都係趁彈沽？



連跌8個交易日嘅騰訊(00700)終於有得升，股價一度衝上330元！有報導指，集團旗下遊戲《傳說對決》表現未如預期，需重新調整宣傳戰略，消息會否對股價再次做成衝擊？



另外，市傳在美國上市嘅阿里巴巴，正考慮今年下半年來港作第二上市，香港交易所(00388)升逾2%，股份又可以重拾憧憬？



升得起嘅仲有汽車股！皆因廣東省推出完善促進消費體制機制實施方案，推動相關股份炒上，惟市況波動下追入汽車股，以及汽車代理股博唔博得過？



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