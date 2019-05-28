【專家樓評】張翹楚：居屋供應增　會否愈賣愈平？

最新一期6個居屋屋苑， 合共4,871伙，將於5月30日接受申請，筆者撰稿時，並未有申請數目公布，但於23日當天領取申請表的數目已比去年首日派發的申請表多出2.4萬份，反映市民對公共房屋的渴求。



還記得在電視新聞中，看到一個受訪者慨嘆地說現在新一輪的的居屋為市價59折，不是可以接受的售價，但卻是能負擔相關供款。以往經濟波動時，很多人都擔心入錯市，但實情是，當市況不穩時購入居屋比買私樓的保障更高，原因是購入價格有折扣，若然後市升了，補地價出售時是少賺了， 但同樣跌市時，將來補地價的金額也會減少了，可謂風險低，回報也較穩定，怪不得最近每次抽籤都超額認購。



有朋友問，現在公、私營房屋比例變成7、3比，往後私樓供應減少，私樓價格一定上升，但反過來公營房屋的售價不是會因供應增加而越買越便宜嗎？那保值能力會否降低呢？要辯證這個說法就要說回居屋定價的機制，居屋定價是按市價打折計價的，若然繼續讓居屋跟私樓房價掛鈎，又若然私樓真的在土地短缺的情況下不斷升值，那為了往後居屋售價讓市民可以負擔，那將來的折扣只會更高，有機會達到六、七成折扣以上。



高折扣就等於將來的補地價總額提高，若依然按現在規定要先補價後，才能在二手自由市場買賣，很多居屋業主根本不會考慮在自由市場放售，補地價的機制變相形同虛設，居屋流轉到自由市場的機會大大降低。除非這是居屋政策的長遠策略，否則公、私營房屋定價不脫鈎，居屋價格只會水漲船高。



泓亮諮詢及評估董事總經理 張翹楚

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