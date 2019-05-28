信達生物：生科股來港上市有困難　需花時間溝通

未有收入生物科技股信達生物(01801)首席財務官奚浩出席國際科創中心論壇時表示，雖然生物科技行業在本港是較新的行業，發展亦不成熟，但認為行業在港的發展潛力大，加上香港背靠中國市場，有大量資金支持，亦可以吸引各地行內有經驗資本，故選擇來港上市。



他又指，來港上市的過程有一定困難，因為生物科技行業對聯交所、投資方等，均為新的事物，市場對公司亦不熟悉，故需要花時間與不同人士溝通。



他認為，本港可以思考如何利用經驗豐富的投資方、分析員等，讓市場更了解行業，期望有更多同行在港上市，促使行業發展更蓬勃，市場亦會愈趨成熟。



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