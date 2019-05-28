【深度解構】貿戰點樣令全球攬炒？暫時贏家係佢？

隨着中美繼續「口硬」，似乎貿易戰已朝着更長久、更廣泛、代價更高的方向延伸，市場已開始對6月28至29日舉行的二十國集團(G20)領導人峰會寄望愈來愈小。



就此，美國著名財經媒體彭博經濟學家Dan Hanson及Tom Orlik發表研究報告，試圖「量化」直至2021年、總值6,000億美元(約4.7萬億港元)的中美貿易戰，並作出前瞻性分析。結論是「攬炒」！目前唯一贏家可能是「越南」，惟事態怎發展實在難測。



【目前狀況】

美國於5月10日，正式上調對2,000億美元中國進口貨品關稅稅率，由10%增至25%，連同其他500億美元貨品，目前已有總值2,500億美元中國進口貨品關稅稅率高達25%，並惹來中國報復。



【情景一：目前關稅持續(附圖一)】

若目前情況持續，對中國經濟增長將帶來大約0.4個百分點的影響。換言之，中國經濟增長將很大機會「跌穿6%」！



美國方面，則帶來約0.2個百分點的影響，即經濟增長或處於2%左右上落，難以達到3%。



值得留意的是，對全球經濟增長影響亦為0.2個百分點左右，即歐洲及日本極大機會陷入經濟衰退邊緣、甚至真的衰退。(本文附圖一)



【情景二：美國「晒冷」徵關稅(附圖二)】

目前情況持續對全球經濟影響尚算輕微，但投資者已不能再寄望回報甚豐。假若美國總統特朗普選擇將餘下逾3,000億美元中國進口貨品加徵25%關稅，即「晒冷」將全部逾5,500億美元貨品徵稅，而中國又奉陪到底的話，對中國的經濟增長影響恐達0.8個百分點，即中國經濟增長恐降至5%邊緣。



美國方面，對經濟增長最多影響約0.5個百分點，即經濟增長有機會降至「1字頭」。



對全球經濟增長影響亦約0.5個百分點，即歐洲及日本幾可肯定陷入衰退。(本文附圖二)



值得留意的是，目前市場愈益擔心此情景會成真！



【情景三：美「晒冷」加上股災(附圖三)】

美國「晒冷」向中國所有進口貨品徵收關稅未是最悲情景，若加上全球股市再跌10%，就會大幅影響消費信心，屆時全球真正「攬炒」！



對中國經濟增長估計影響高達0.9個百分點，即跌穿5%的機會猶在，以新興經濟體而言，已是「衰退」水平。



美國則影響0.7個百分點，即「1字頭」增長幾成定局。



全球則受累0.6個百分點，即歐洲及日本繼續「迷失」。(本文附圖三)



堪憂的是，目前「量化」經濟損失只能推算到2021年，實際影響多久、多深、多廣，確實難測，直至有國家「低頭」為止，但「低頭」也不代表經濟能立即復原，因全球供應鏈已大受打擊。



【全球出口有何影響？(附圖四至六)】

除了「量化」貿易戰對經濟增長的影響，一旦中國出口至美國的貨品大減，最受累的不是中國，根據估算，台灣、南韓，以及馬來西亞更傷，主要是涉及電子產品。(本文附圖五)





當中，中國輸美大減最受打擊是台灣，當地約1.6個百分點經濟增長與中國對美出口緊扣，南韓及馬來西亞的比率分別為0.8及0.7個百分點。



美國出口至中國方面，以加拿大及墨西哥受累最深，惟影響幅度較亞洲區輕微得多。(本文附圖六)



【邊隻貨幣最脆弱？】

根據推算，人民幣自然是最大輸家，泰國泰銖及加拿大元也不能幸免要貶值。



【邊個國家係贏家？(附圖七)】

越南率先成為中美貿戰最大贏家！美國統計局最新數字顯示，美國首季從越南入口按年急升40.2%，若能維持此增長速度，越南全年計對美出口將升至689.95億美元，一舉超越意大利、法國、英國及印度，成為美國第7大進口國，緊隨其後是印度，排名跳升兩級至第8位，英國則跌兩級至第9位。(本文附圖七)



越南近年是全球經濟增長最快的國家之一，反映當地擁有成本低廉和充足的勞動力，加上營商環境不斷改善，外資紛紛在當地設廠，而中美貿易戰進一步加速供應鏈轉移至當地，有望成為「新世界工廠」。



越南去年對美國出口達492.12億美元，成為美國第12大進口來源。今年首季，越南對美國出口升逾四成，超過南韓的18.2%增幅，相反，受貿易戰影響，期內中國對美出口銳減13.9%。



在貿易戰打擊和電子業進入放緩周期影響下，全球多個出口引擎均見「死火」，日本、南韓、新加坡，以及台灣的4月出口均呈萎縮，但期內越南整體出口仍有7.5%增長。



【港商搬廠去越南】

外媒引述越南計劃與投資部的數據指，2019年至今當地已承諾的外商直接投資(FDI)規模達167.4億美元，較2018年大幅長69.1%，並且創下4年新高。至於期內已到位的FDI金額亦達73億美元，按年增7.8%。



數據又顯示，本年至今當地相關部門已簽發1,363項外商投資許可，金額達64.6億美元；另有505家外商獲准加大投資規模，涉及金額達26.3億美元。



期內，香港廠商在當地的投資金額達50.8億美元，排名第一；其次則為南韓及新加坡的廠商，分別達26.2億美元及20.9億美元。至於中國及日本廠商則分居第四及第五位。



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