【北水追蹤】繼續買工行建行騰訊

恒生指數周二(28日)收升102點，報27,390點。儘管升幅不大，惟港股收市後競價交易時段成交急增，令全日成交額達1,265億元。與此同時，港股通已連續12個交易日錄得淨流入，全日成交近85億元，佔主板成交約6.7%，兩市港股通合計淨流入逾30億元。



南下資金繼續大手買入工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通分別錄得約5.97億元及4.33億元淨流入；中信銀行(00998)亦錄得4,043萬元淨流入。



另外，騰訊控股(00700)股價止跌回穩，其港股通亦淨流入5.6億元；金山軟件(03888)亦獲北水淨買入逾1億元；中芯國際(00981)則獲淨買入6,277萬元。



5G概念股方面，中國鐵塔(00788)之港股通錄淨流入約4,089萬元，而中興通訊(00763)則錄得淨流出約2,135萬元。

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