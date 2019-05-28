危機升級：特朗普很難封殺華為　原因是海底？

外國傳媒報道，美國總統特朗普積極拉攏環球全面封殺華為，惟陸地上，即使華為的電訊設備被封鎖，但原因海底裏，華為仍有另一項難以封殺的發展，就是「海底電纜」，不是要切斷就能切斷。



報道指出，華為子公司「華為海洋」是全球第4大海底電纜工程商，負責電纜的鋪設及維修。目前全球海底大約鋪設380條海底電纜，其中約100條就是由華為供應，足見規模不小，尤其是未來網絡發展將更倚賴海底電纜。



為何海底電纜很重要？目前所謂「雲端」，其實多數的資料數據是透過海底電纜傳輸通往全世界，這些光纖電纜佔據的比重已接近國際傳輸數據九成以上。同時，這些光纖電纜的傳輸速度較一般家庭寬鬆速度高千萬倍！



換言之，掌握了「海底」，等於掌握「未來全世界數據傳輸」。資料顯示，華為約十年前開始進入海底電纜市場，一開始鋪設的範圍集中在東南亞，去年底則完成了一條超過6,000公里，由南美洲到非洲的海底電纜，顯示華為已獲得先進能力。該公司早前預期，2015至2020年，將再完成20條新的海底電纜。



就此，有分析估計，雖然華為在陸上被封鎖，但未來仍很可能掌控40至60%網絡。分析員也認為，美國很難全面封殺華為，原因有三：



首先，華為在海底電纜的技術已非常先進，有能力鋪設長距離海底電纜，例如從東非的吉布地到歐洲的法國，實力與西方廠商匹敵；其次，華為在陸上電訊設備有高競爭力技術，能應用在海底的無限延伸器上(submarine repeater)；第三，中國政府「一帶一路」政策積極拓展數碼設備建設，華為有機會受惠補貼。

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