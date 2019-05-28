係真唔係呀？世界上最安全手機Bittium瞄準商界人士

外媒報道，芬蘭公司Bittium推出被認為是「世界上最安全的智能手機」Tough Mobile 2，它採用多層次的安全方法，結合硬件和軟件解決方案。該手機在芬蘭設計和製造，面向專業人士，如商界人士或政府人員，擁有超安全通訊功能而不影響可用性。



該手機運行Android 9 Pie，其安全性得益於獨特的硬件解決方案，以及源代碼中集成的訊息安全功能和軟件。該手機包括多種加密，身份驗證和密鑰管理相關功能，啟動和運行時安全檢查，防篡改信息安全平台以及隱私模式。用戶只需按一下按鈕即可享受此隱私模式，並可立即禁用傳感器，藍牙，攝像鏡頭和Microphone。



Bittium Tough Mobile 2與Bittium Secure Suite設備管理和加密軟件產品一起，可以通過認證，以確保不同國家政府官員的安全使用。由於它是專為權威人士設計的智能手機，與傳統智能手機相比，它具有更長的可用性和使用壽命以及更好的安全更新可用性。



另外，該手機採用高通驍龍670晶片組，專用硬件安全元件，全球連通性，雙SIM卡，嵌入式3000mAh電池，1200萬自動對焦後置攝像頭，500萬像素前置攝像頭，高品質的揚聲器，多Microphone有源噪聲消除，防水防塵等級為IP67，採用5.2英寸屏幕等。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

