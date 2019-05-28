新盤部署：海日灣II修改價單　246伙加價最多5%

億京發展旗下大埔海日灣II修改價單，當中246伙加價1至5%。其中2座3樓A室，實用面積1,866方呎，價單售價由2,694.5萬元上調至2,825.1萬元，加幅約5%，最新價單呎價15,140元。



該公司項目及銷售策劃總監潘志才表示，項目已推出的標準單位當中，開放式、一房及一房連儲物房單位已全部售罄。



截止今日(28日)下午3時，3張價單已售出703個單位，佔可供發售之單位逾7成，套現逾52億港元。近期成交的單位中，近50%為換樓客，主要揀選700方呎或以上之兩房及三房戶，近30%該批客戶揀選105天一按付款計劃。



海日灣至今已售出332個單位，佔整個項目近50%單位，套現逾46億港元。發展商表示，集團在銷售策略一直依法和透明，沒有既定銷售模式，支持有利於樓市健康發展的指引及要求，最近亦樂見更清晰的招標銷售指引出台，欣然全力支持，並於招標書中作出相關調整以作配合。



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