貿戰升級：倘中美真打科技戰　專家話消費者要買兩部手機...

外國傳媒報道，若中美貿易戰演變成科技戰，並將世界分裂成兩套不兼容的科技系統的話，科技業界認為，消費者必然受害，因為你一定要有兩部手機，一部專門在中國及其盟國使用，一部在他國使用。除非你認為自己不會接觸中國或其他國家。



全球最大防毒軟體廠商之一的趨勢科技財務官Mahendra Negi表示，希望華為事件只是貿易談判過程中「擺姿態」的策略，而非真的讓科技產業走上歧途！



他指出，若中美衝突導致科技業被迫開發兩套截然不同的系統，一套針對中國及其盟國，另一套針對其他國家的話，對所有人而言都是壞消息。一來技術開發成本更昂貴，二來在法規限制下，會有兼容問題，即消費者必須擁有兩部手機。



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