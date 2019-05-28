港交所生物科技周　李小加要做埋雜務工人？

今星期係香港交易所(00388)嘅生物科技周，周二(28日)下晝就有好多星級嘉賓喺國際科創中心論壇上分享，包括多位諾貝爾獎、圖靈奬得主！



機會咁難得，當然要影返張大合照啦！但工作人員唔小心將啲座位擺錯咗，港交所行政總裁李小加即時化身做雜務，幫手搬凳！唔單止咁，見到行動緩慢嘅2009年諾貝爾獎化學奬得主Ada E. Yonath教授，仲主動扶佢添！



查實Ada E. Yonath教授已經80歲，一直都專注喺通過抗生素麻痺、抗生素耐藥性，設計新型抗生素同生命起源完成嘅核醣體基因序列翻譯！



佢喺會上講到，抗生素耐藥性成為全球醫藥行業嘅大問題，認為生物醫藥行業最重要的是研究，若研究者對住有興趣的題目，即使好難，但不妨試試，如果怕錯而唔做，就無下一步！

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