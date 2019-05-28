反轉豬肚！Beyond Meat畀自己間上市承銷商唱淡

外國媒體報道，大行高盛為「人造肉」熱潮降溫，該行給予剛在美國納斯達克上市的人造肉股Beyond Meat「中性」評級。



值得注意的是，高盛是Beyond Meat上市的承銷商之一，更是靜默期剛剛結束後第一個跳出來唱淡的華爾街賣方研究機構。



高盛分析師Adam Samuelson將Beyond Meat的目標價定在67美元，這一目標價比公司5月24日收市價79.67美元低15.9%。



事實上，Beyond Meat是近期美股最火爆的一隻新股。5月16日，該股一度衝擊至96.78美元，較招股價格25美元上漲接近3倍，但隨後開始呈現回落態勢。



該公司目前市值相對營收比率達50倍以上，遠遠拋離近五年包裝食品美股公司中，類似指標的比率的1.3倍。



Beyond Meat估值的虛高讓淡友聞到了機會，彭博最新稱，Beyond Meat股份約有51%遭到沽空，而專業分析做空數據的機構S3 Partners的研究主管Ihor Dusaniwsky表示，Beyond Meat目前已位列美股市場前十大被做淡的公司之一。

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