聯交所股權變動資料顯示，中國人壽(02628)於5月23日獲摩根大通增持1,772萬股，最新持股數目約5.27億股。



協眾國際(03663)於5月27日獲China Fund Ltd增持1,235萬股，最新持股數目9,599萬股。



康哲藥業(00867)於5月28日獲Treasure Sea Ltd增持30萬股，最新持股數目約10.99億股。



永利地產發展(00865)於5月27日獲Bright Asia Holdings Ltd增持15萬股，最新持股數目約2.69億股。



華泰證券(06886)於5月23日獲摩根大通增持1,811萬股，最新持股數目9,362萬股。



長城汽車(02333)於5月23日獲摩根大通增持1,001萬股，最新持股數目約1.57億股。



鞍鋼股份(00347)於5月23日獲摩根大通增持256萬股，最新持股數目6,634萬股。



融信中國(03301)於5月23日獲TMF (Cayman) Ltd增持55萬股，最新持股數目約11.09億股。



達利國際(00608)於5月23日及24日獲High Fashion Charitable合共增持2萬股，最新持股數目4,457萬股。



遠大中國(02789)於5月27日獲Neo Pioneer Ltd增持296萬股，最新持股數目約7.93億股。



361度(01361)於5月23日獲丁伍號增持89萬股，最新持股數目約3.4億股。



中金公司(03908)於5月22日獲畢明建增持68萬股，最新持股數目225萬股。



中油燃氣(00603)於5月27日獲許鉄良增持100萬股，最新持股數目約14.45億股。



慧聰集團(02280)於5月24日獲劉軍增持10萬股，最新持股數目7,890萬股。



葉氏化工(00408)於5月23日獲葉子軒增持51萬股，最新持股數目4,510萬股。



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中車時代電氣(03898)於5月24日被施羅德減持41萬股，最新持股數目5,468萬股。



中國民航信息網絡(00696)於5月23日被摩根大通減持777萬股，最新持股數目8,326萬股。



華能新能源(00958)於5月23日被摩根大通減持497萬股，最新持股數目約4.01億股。



雅高控股(03313)於5月19日被秦寅減持114萬股，最新持股數目約1.67億股。



吉利汽車(00175)於5月28日被楊守雄減持35萬股，最新持股數目35萬股。

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